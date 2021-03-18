Ольга Арнтгольц стала мамой на 20 дней раньше сестры Татьяны

Сегодня благодаря Марку Богатыреву стало известно, что недавно у них с Татьяной Арнтгольц родился сын. Теперь же эту новость подтвердила и сама актриса, только дополнила ее еще одним радостным сообщением: оказывается, мамой стала не только она, но и ее сестра-близнец, тоже актриса Ольга Арнтгольц. Татьяна опубликовала фотографию с Ольгой, на которой они обе держат бирочки, которые надеваются на руки новорожденным. Судя по датам на них, Татьяна стала мамой в феврале, а Ольга – на 20 дней раньше, в конце января.

Самые дорогие браслеты на Земле.. Самые дорогие подарки.. С днём рождения нас..))) #мамыблизнецы #20днейразницы #мужьямолодцы #данилабогатырь, – подписала фото Татьяна.

Такой же снимок опубликовала на своей Instagram-странице и Ольга, написав:

Тёти двойняшки + дяди-синхронисты = ляльки))) #20мин20днейНехило #Левцарьзверей #Сднемрождениянас!!!

Примечательно, что поделиться такими новостями сестры Арнтгольц решили в свой день рождения – сегодня им исполняется по 39 лет.

Напомним, Татьяна и Марк Богатырев познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

Несколько лет Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым. В браке у них родилась дочь Мария, но в 2013 году они приняли решение расстаться. Фотографии дочери Татьяна почти не показывает в соцсетях, а вот Иван сегодня сделал исключение, опубликовав свежий снимок с Машей.

Иван Жидков с дочерью Машей

Ольга Арнтгольц ведет еще более закрытый образ жизни, чем Татьяна. Однако СМИ известно, что ранее она состояла в браке с Вахтангом Беридзе, у них родилась дочь, но супруги развелись в 2015 году. Затем, на съемках “Офицерские жены”, Ольга начала встречаться с режиссером Дмитрием Петрунем. В 2016-м у них родился сын.

Дмитрий Петрунь с сыном