Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС – Зеленский

18 марта президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Она фиксирует поддержку европейской перспективы Украины со стороны Литвы, заявил на совместном брифинге с Науседой Зеленский, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня мы скоординировали действия по обновлению Соглашения об ассоциации и дальнейшей интеграции Украины в Европейский союз. С этой целью подписан очень важный документ – декларация по поддержке европейской перспективы Украины. Процитирую ее последнее предложение: “Литовская Республика поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Европейском союзе”, – сказал президент Украины.

Он отметил, что это новый подход к формированию повестки дня отношений Украины со странами ЕС.

“Полноправное членство Украины в Европейском союзе нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС – это не фантастическая, далекая мечта, а стратегическая досягаемая цель, которую мы хотим воплотить как можно быстрее, сформировав широкую коалицию стран Евросоюза, которые, в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом сложном пути”, – подчеркнул Зеленский.

В совместном интервью з президентом Польши Анджеем Дудой, которое вышло 13 октября, Зеленский заявлял, что Украина должна стать равноправным членом Евросоюза. Украина должна стать не просто членом ЕС, а равноправным участником объединения, говорил он.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

По данным социсследования, проведенного 5–13 декабря 2020 года фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии, 48% украинцев считают, что Украина должна вступить в ЕС.

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