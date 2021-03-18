Марина Порошенко: Единственной реакцией власти на увеличение количества больных COVID-19 стали записи пиар-видео

Решение о введении в Киеве локдауна – вынужденный, но прогнозируемый шаг, заявила лидер команды “Европейской солидарности” в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Об этом сообщает 18 марта официальный сайт политической силы.

“Учитывая то, как центральная украинская власть уже год демонстрирует всему миру свое “мастерство” в борьбе с коронавирусом, другого результата не стоило ожидать. Команда “Европейской солидарности” несколько месяцев била тревогу и предупреждала, что провалы с закупкой качественных вакцин, отсрочка первой волны вакцинации и “рекламирование” конкретных горнолыжных курортов представителями Офиса президента (а соответственно – стимулирование дополнительного скопления людей) приведет к лавинообразному увеличению количества больных”, – заявила Порошенко.

Политик добавила, что еще две недели назад подчеркивала: динамика распространения болезни с учетом быстрого продвижения “британского” штамма требует немедленной реакции центральной власти, а если такой реакции не будет, то это может привести к переходу части областей Украины и столицы в “красную” карантинную зону.

“Вместо этого единственной реакцией на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми “лечили” в течение последних недель украинцев “слуги народа”. До сих пор непонятно, когда поступят и поступят в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ее для вакцинации населения, – отметила депутат Киевсовета. – Врачи вновь, как и год назад, падают с ног от усталости, а в опорных больницах катастрофическая нехватка койко-мест. Зато все решения, которые требуют быстрой и эффективной реакции, Банковая перевела на плечи местных властей, а сама сняла с себя любую, в том числе и моральную, ответственность за новые сотни смертей”.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19 – 15 053. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

В Киеве за 17 марта зафиксировали 1092 новых случая COVID-19. На данный момент Киев находится в “оранжевой” карантинной зоне. Столица лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса. За время пандемии в Киеве зарегистрировано почти 150 тыс. больных, 2991 пациент умер, более 100 тыс. выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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