На Донбассе 18 марта погиб украинский военный

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18.03.2021, 17:38, Новости дня
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В населенном пункте Пивденное Донецкой области в результате обстрела российскими оккупационными войсками 18 марта погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактического управления “Север” на своей странице в Facebook.

В управлении заявили, что вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из артиллерийского вооружения и автоматического оружия вблизи населенного пункта Пивденное в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. По их словам, в результате обстрела был ранен украинский военный.

“Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, спасти жизнь не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – указано в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/806704273264201

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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