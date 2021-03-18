Российские СМИ нашли летавшего в Литву двойника Пригожина. Он сменил фамилию в 2020 году

Двойник российского бизнесмена Евгения Пригожина, посещавший под его видом Литву, в 1995 году был подозреваемым по делу о подделке документов. Об этом пишет издание “Открытые медиа”.

В 2020 году двойник Пригожина прилетал в Литву, хотя оригинал был внесен в санкционные списки Евросоюза, сообщала контрразведка страны. Он фотографировался у зданий министерства транспорта, парламента и достопримечательностей, после чего почти сразу возвращался обратно в Россию, а российские СМИ публиковали материалы о “встречах Пригожина с чиновниками Литвы”.

Литовские спецслужбы считают, что главной целью этой провокации была попытка выставить Вильнюс перед союзниками по ЕС и НАТО как ненадежного партнера, ведущего двойную игру, а заодно проверить, как будет действовать литовская контрразведка.

Это была не единственная возможная поездка двойника Пригожина в Европу. В начале января 2020 года российские СМИ, в частности, Pravda.ru, писали о задержании Евгения Пригожина в Мюнхене. На опубликованных фотографиях видно, что человек в аэропорту Мюнхена одет так же, как и двойник Пригожина, приезжавший в Литву. Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа позднее заявил “Интерфаксу”, что Пригожин “действительно прилетел рейсом “Аэрофлота”, но его никто не задерживал”.

“Открытым медиа” удалось выяснить, что предполагаемого двойника Пригожина до 2020 года звали Леонид Красавин. Имя он поменял только в 58 лет, став полным тезкой бизнесмена. При этом его идентификационный номер налогоплательщика остался прежним.

В 1995 году на него было заведено дело по статье “Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков”. Закончилось ли оно приговором – не сообщается.

С 2012 года предполагаемый двойник руководит небольшой петербургской компанией по продаже автомобилей и мотоциклов. Связаться с ним изданию не удалось.

Двойники Пригожина не впервые фигурируют в материалах СМИ. В 2019 году издание “Фонтанка” находила трех человек, которые стали полными тезками бизнесмена. Источник “Открытых медиа” раньше работавший на предпринимателя, считает, что Пригожин сам придумал создавать своих копий – как “элемент троллинга”.

В 2017 году гендиректором одной из компаний Пригожина был назначен полный тезка предполагаемого командира частной военной компании “Вагнер”, Дмитрий Уткин. Тогда “Фонтанка” предположила, что таким образом Пригожин, имя которого связывают с ЧВК, дразнил журналистов-расследователей.

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет “Медуза”, в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют “поваром Путина”, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании “Вагнер” и “Агентства интернет-исследований”, известного как “фабрика троллей”. На ЧВК “Вагнер” ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против “Агентства интернет-исследований” – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

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