 

“Я больше не злоупотребляю”. Седокова заявила о новой жизни без алкоголя и продуктов животного происхождения

18.03.2021, 17:38, Новости дня
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Российская певица украинского происхождения Анна Седокова 18 марта в Instagram заявила, что четвертый день соблюдает пост. 

“Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь”, – написала артистка.

По словам певицы, еда была для нее наркотиком. 

“Особенно колбаска и круасанчик. Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой. А может не надо так? Ведь за всю свою жизнь я уже съела все вкусности мира, попробовала лучшие вина, а что если попробовать проживать свои чувства неудачи без заедания”, – призналась певица. 

По словам Седоковой, за четыре для поста она поправилась на один килограмм. 

“Организм в полном шоке от происходящего. Возможно, к концу поста я буду плюс десять. Но я верю, что тогда появлюсь я настоящая и приму себя в любом состоянии”, – резюмировала она.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Седокова с  2002-го по 2004 год была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. 

Большой пост начался 15 марта и завершится 1 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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