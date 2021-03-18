Ученые определили, сколько времени восстанавливалась жизнь после Великого вымирания

Китайские исследователи выяснили, сколько времени потребовалось жизни, чтобы восстановиться после Великого вымирания. В результате этого глобального процесса 200 миллионов лет назад с лица Земли исчезли 95% живых существ.

Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Китайского геологического университета. Они изучили окаменелые останки, чтобы восстановить пищевые цепочки существ, обитавших в тот период на Севере Китая. Оказалось, уже через несколько миллионов лет количество разнообразных живых организмов вновь резко увеличилось.

По мнению ученых, Великое вымирание было уникальным событием, отличавшимся от других аналогичных явлений. Оно оказалось крупнейшим вымиранием, а на восстановление природе потребовалось не менее 10 миллионов лет, добавил Майк Бентон.

Причины, вызвавшие столь глобальное исчезновение живых существ, могут быть комплексными. Так, в тот период времени мог упасть крупный метеорит, оставивший после себя 500-километровый кратер Земли Уилкса. Кроме того, в то время происходило глобальное изменения климата на фоне возросшей вулканической активности.

Источник: tvzvezda.ru