 

Музпродюсер Лопатин в компании Пугачёвой и Орбакайте намекнул на совместную песню артисток

18.03.2021, 17:36, Разное
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Совместное фото двух звёзд российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачёвой и её дочери Кристины Орбакайте – выложил в свой Instagram-аккаунт музыкальный продюсер Анатолий Лопатин. Пользователи соцсети решили, что он тем самым намекнул на совместную песню знаменитых артисток.
Общий снимок сильно заинтриговал и порадовал поклонников Примадонны, ведь фактически Алла Пугачёва давно объявила о завершении своей творческой карьеры. Но, исходя из фото, можно предположить, что в ближайшее время ожидается совместный проект матери с дочерью. На это указывает и возросшая недавно активность артистки: не так давно она приняла участие в ТВ-шоу «Сегодня вечером», а также выступила на вечернике Вячеслава Зайцева и на дне рождения Насти Ивлеевой.

Также по фото можно судить о том, что новости о недавней ссоре Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте могли оказаться неправдивыми. По одной из версий, причиной мог стать отдых дочери Примадонны на Багамах с Филиппом Киркоровым, с которым певица ранее поссорилась.

Нельзя было не заметить и изменившуюся внешность Аллы Пугачёвой, выглядящей моложе своего 71 года. На фото с Кристиной Орбакайте исполнительницы выглядят, будто ровесницы, отмечает “Слово и Дело”.



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