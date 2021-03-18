Музпродюсер Лопатин в компании Пугачёвой и Орбакайте намекнул на совместную песню артисток

Совместное фото двух звёзд российского шоу-бизнеса – Аллы Пугачёвой и её дочери Кристины Орбакайте – выложил в свой Instagram-аккаунт музыкальный продюсер Анатолий Лопатин. Пользователи соцсети решили, что он тем самым намекнул на совместную песню знаменитых артисток.

Общий снимок сильно заинтриговал и порадовал поклонников Примадонны, ведь фактически Алла Пугачёва давно объявила о завершении своей творческой карьеры. Но, исходя из фото, можно предположить, что в ближайшее время ожидается совместный проект матери с дочерью. На это указывает и возросшая недавно активность артистки: не так давно она приняла участие в ТВ-шоу «Сегодня вечером», а также выступила на вечернике Вячеслава Зайцева и на дне рождения Насти Ивлеевой.

Также по фото можно судить о том, что новости о недавней ссоре Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте могли оказаться неправдивыми. По одной из версий, причиной мог стать отдых дочери Примадонны на Багамах с Филиппом Киркоровым, с которым певица ранее поссорилась.

Нельзя было не заметить и изменившуюся внешность Аллы Пугачёвой, выглядящей моложе своего 71 года. На фото с Кристиной Орбакайте исполнительницы выглядят, будто ровесницы, отмечает “Слово и Дело”.