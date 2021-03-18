Роль маньяка в сериале “Чикатило” досталась Дмитрию Нагиеву

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев неожиданно выступил в непривычном для себя образе – жестокого и опасного маньяка в сериале о похождениях серийного убийцы.

До последнего момента создатели фильма сохраняли интригу и не разглашали, кому из актеров достанется такая тяжелая роль преступника.

Более отвратительного субъекта, как заметил Нагиев, ему никогда не приходилось играть.

За плечами у Дмитрия Нагиева – очень большое количество сыгранных ролей различного плана, начиная от милиционеров и заканчивая бандитами, но примерять на себя образ серийного убийцы актеру еще не приходилось. Даже при просмотре первых кадров артиста трудно узнать, над ним славно поработали гримеры.

По словам Нагиева, эта роль лично у него вызывает омерзение, о чем неоднократно он высказывался. Актер во время съемок переживал и мучился от тревоги и сомнений по поводу исполнения роли. Тем не менее, он смог преодолеть их, информирует “Слово и Дело”.