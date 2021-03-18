Экспорт угля на восток споткнулся о Тамань

Еще в августе 2018 года комиссия по топливно-энергетическому комплексу на совещании в Кемерово приняла решение о расширении Восточного полигона таким образом, чтобы к 2025 году он пропускал на восток 195 миллионов тонн российского угля. В этом объеме не менее 100 миллионов тонн должно отводиться под сырье, идущее в направлении портов Приморского края, а еще 85 миллионов тонн – а Ванино-Совгаванский узел.

В связи с этим глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил обратить внимание руководства ответственных ведомств и транспортных монополий на необходимость выполнения данных решений. Российский лидер уже поставил на этом послании резолюцию “согласен”.

В своем письме Игорь Сечин напомнил, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса проблемы, угольщики практически полностью выполнили тот объем перевозок на восток, который ставился им поручениями комиссии на 2020 год. Из 125 миллионов запланированных тонн было перемещено 115 миллионов тонн, что принесло РЖД свыше 200 миллиардов рублей.

При этом, обратил внимание Игорь Сечин, ведомства и инфраструктурные компании не демонстрируют четких планов по развитию Восточного полигона, при выполнении которых можно было бы говорить о выполнении принятых в Кемерове решений. Более того, в последнее время, говорится в письме, предпринимаются попытки развернуть потоки экспорта угля по направлению к порту Тамань.

Местный терминал принадлежит ОТЭКО Мишеля Литвака. Сейчас уголь из Тамани большими судами поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион. В планах компании нарастить такой экспорт до миллиона тонн угля за 2021 год. Впрочем, это будет возможно лишь в том случае, если распоряжение комиссии ТЭК выполнено не будет, а вместо него экспорт пойдет на юг.

Это, в свою очередь, сомнительно сразу по нескольким параметрам. Так, ставки перевалки в терминале порта Тамани более чем в полтора раза превышают тарифы в Ванино, говорится в письме Игоря Сечина. Кроме того, по мнению эксперта Аналитического кредитного рейтингового агентства Максима Худалова, в Тамани уголь может мешать проезду нефтяных грузов в цистернах на железной дороге и проходу нефтяных танкеров через черноморские проливы.

В свою очередь, Игорь Сечин отмечает, что угольные компании готовы заключить долгосрочные контракты на перевозку угля на восток в режиме «вези или плати». Внедрения соглашений такого формата начнется с кузбасских компаний. Это послужит интересам в том числе и РЖД.

“В целом мы поддерживаем и исполнение решений комиссии по ТЭКу, и наращивание экспорта угля”, – сообщил источник в правительстве. Он обратил внимание, что это будет означать рост занятости и налоговых поступлений.

Для ОТЭКО выполнение решения комиссии по топливно-энергетическому комплексу может означать возникновение неожиданных проблем. Терминал в посту Тамани лишится необходимых объемов угля и компания остается без тех долей рынка экспорта, на которые могла расчитывать ранее.