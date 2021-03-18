 

Москва призвала западную «ядерную тройку» к ответственности

18.03.2021, 17:30, Новости дня
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МИД РФ призывает западную «ядерную тройку» к ответственности и отказу от угрожающей риторики на фоне наращивания Британией ядерного потенциала, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Хотелось бы проявления ответственности со стороны западной «ядерной тройки», ее давно пора призвать к отказу от угрожающей риторики, перейти к практическому взаимодействию, в том числе с Россией, по укреплению международной безопасности и укреплению стратегической стабильности», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее стало известно о планах Британии увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В МИД РФ призвали учитывать этот факт в новом уравнении безопасности. В ООН заявили, что увеличение Британией ядерного арсенала может стать угрозой глобальной стабильности.

Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой Лондон назвал Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и сообщил о намерении противостоять угрозам со стороны Москвы. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой.



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