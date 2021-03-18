В Росреестре предложили легализовать возведенные до 1998 года самострои

Росреестр предложил легализовать жилые самострои, завершенные до 1998 года, соответствующий проект закона сейчас находится в разработке, сообщил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

«Мы собрали по регионам сведения о жилых домах, которые были построены до появления нового градостроительного регулирования – первого Градостроительного кодекса в 1998 году. По ним мы предлагаем запустить так называемую амнистию, то есть по жилым объектам, которые построены до мая 1998 года, предоставить земельные участки под ними в собственность бесплатно гражданам, которые там проживают, и, соответственно, дать возможность зарегистрировать права», – сказал Бутовецкий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что под такую амнистию попадет жилье, построенное в колхозах и совхозах хоспособом, распределенное на фабриках и заводах, а также самостоятельно возведенное гражданами жилье.

«По действующему законодательству такие объекты можно сносить только в судебном порядке, а с учетом 1998 года все сроки исковой давности давно вышли и снести эти объекты невозможно. Остается только их легализовать», – сказал замглавы Росреестра.

Между тем, вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что в России, согласно экспертным оценкам, насчитывается свыше 50 тыс. самовольных построек.

«Среди таких объектов – не только коммерческие и хозяйственные постройки, но и частные жилые дома, многоквартирные дома, в строительство которых граждане вложили свои средства. Это затрагивает крайне чувствительную тему – жилищные права граждан», – указала она.

В Совфеде проанализировали представленные министерствами, ведомствами и регионами данные, по этой информации, значительную часть таких построек представляют собой многоквартирные дома.

При этом на федеральном уровне не существует списка таких построек, а также нет данных об их техническом состоянии. Карелова сообщила, что есть люди, проживающие в МКД, призванных судом самовольными постройками и подлежащими сносу.

«Существующее регулирование не предполагает предоставления каких-либо мер поддержки в случае сноса многоквартирного дома и утраты гражданами жилого помещения. Этот вопрос требует тщательной проработки», – указала вице-спикер.