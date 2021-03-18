Мнение: «Про крестики-нолики или Как вакцина от коронавируса спасает от действия коллайдеров»

Здравствуйте

В этом тексте:

– ответ на вопрос: “Как вакцина от короны спасает от действий коллайдеров?”;

– про «уголовка или админка?» то, чем занимаются Физики на коллайдерах;

– про путь честной статистики в России и путь подогнанной статистики в США и Западной Европе;

– про игру в “крестики-нолики”;

– про школьные оценки и трактовку слов, их означающие

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В ответ на

» 13/03/2021, 15:17, eks

«сорри за троллинг))

интересно, а как вакцина от короны спасает от действий коллайдеров?»

При обсуждении Темы:

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=259

Ну почему же троллинг?

Очень разумный вопрос.

1. Коронавирус возник в точке пересечения Пучков Деструкции от Четырех коллайдеров в Юго-Восточной Азии (в том месте, где за последние десятилетия возникли примерно 90% новых форм и мутаций вирусов на Земле). Об этом здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=195

Коронавирус – вторая стадия (необязательная) и КАТАЛИЗАТОР Болезни Деструкции Живых Тел. Об этом здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=238

Вакцина – нейтрализатор Коронавируса.

Значит – Вакцина нейтрализатор Катализатора Болезни Деструкции Живых Тел.

Значит – Болезнь Деструкции Живых Тел будет проявляться меньше в сторону коронавирусных проявлений.

Но совсем не значит, что она будет проявляться меньше в сторону других проявлений. И совсем не значит, что новые проявления не будут возникать, ведь коллайдеры продолжают работать и, хуже того, апгрейдятся.

2. Чтобы проще представить то что происходит. Представьте что есть два Озера. Одно Озеро это и есть Материя Нашего Мира. Второе Озеро это Темная Материя или антиматерия или любая Другая Материя, отличная от Материи нашего Мира (в общем назовем ИНАЯ Материя)

Разделены эти два Озера перешейком в норме. Но коллайдеры нарушают норму и пробивают дорожку в этом перешейке между Озерами. Вода из Озера Иной Материи начинает переливаться в Озеро Материи нашего Мира. Возникают эффекты аннигиляции, образования биядерной и многоядерной Материи и другие Булгаковскими словами « Черти знает какие-эффекты». В том числе и в Материи Живых Тел.

Та дорожка в перешейке между Озерами, которая была пробита, предусматривает Болезнь Деструкции Живых Тел со спецификой проявления в виде коронавируса.

Представим, что этот ручеек между Озерами немного засыпали, восстановили часть перешейка, относящуюся к коронавирусных проявлениям (сделали вакцинацию от коронавируса на 100% эффективную).

Но первопричина (смешивание воды этих двух Озер) осталась и УСУГУБЛЯЕТСЯ (коллайдеры продолжают работать, притом апгрейдятся, притом запланировано введение в строй все новых и новых коллайдеров)

Значит однозначно Эти два Озера сделают себе новую пробоину, дорожку в перешейке. А возможно и не одну.

Какая эта будет дорожка:

Включающая Живые Тела в прямой воздействие Иной Материи

– новые формы коронавируса (неподвластные существующим вакцинам);

– другие вирусы (доктор Мясников не зря по ТВ «Россия 1» говорит о том, что человечество всего лишь в двух мутациях от того, чтобы птичий грипп и свиной грипп во всем разнообразии своих форм в животном мире стали заразными для человека)

– другие болезни (напоминаю, что смертность от коронавируса лишь малая часть, верхушка айсберга избыточной смертности в 2020 году относительно предыдущих лет; а это и есть другие болезни, возникновение которых не объясняется наукой и медициной; весь акцент в СМИ на коронавирус – малую часть айсберга Болезни Деструкции Живых Тел)

– неизвестные ранее болезни

– и прочее

Или Воздействующая на Живые Тела через Неживую Материю нашего Мира:

– резкое усиление глобального потепления и как следствие резкое повышение уровня Мирового Океана;

– смена полюсов Земли;

– огромная расширяющаяся дыра в озоновом слое;

– утоньшение атмосферы и уменьшение концентрации кислорода в нем;

– активизация огромного количества Вулканов с глобальными тектоническими изменениями;

– и прочее

Одному БОГУ известно.

Но по любому одна или несколько таких перемычек в перешейке между Озерами возникнет, поскольку, увы, коллайдеры выключать никто не собирается.

3. Если ехать на машине, нажимая на педаль газа, в стенку, в какой то момент возникнет точка невозврата и сценарии будут различаться лишь разной степенью травм.

Ваша история про пешехода (описанная в Теме «уголовка или админка?» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510652 ; видео ДТП https://www.youtube.com/watch?v=9VDQvKpnWxM ), который, переходя дорогу по правилам, попал под колеса автомобиля и получил определенный вред здоровью, может в данном случае стать притчей про то, как ни о чем не подозревающее человечество (усредненный человек, который вообще не представляет, что такое коллайдеры), живя по своим сложившимся нормам, вдруг получает страшнейший удар по иммунитету, здоровью, продолжительности жизни от вдруг сгустившихся Пучков Деструкции коллайдеров. А ядерные физики скажут: «Мы совсем не думали, что люди так пострадают от наших экспериментов. Да, надо было быть поосторожнее. Недосчитали что-то.», точно так же как водитель автомобиля не ожидал, что вдруг перед ним появится пешеход, не продумал вариант, что пешеход может появиться из-за автобуса. Хотя, скорее всего, промолчат с умным видом и будут общаться через юристов (в данном случае через правительства стран которые снивелируют все, заплатив страховки, а то и вовсе свалят все на Природу, как обычно).

Хотя может оказаться, что и говорить и извиняться будет некому.

Из трактовок слов УГОЛОВНЫЙ и АДМИНИСТРАТИВНЫЙ станет понятно в какие крайности смогут завести нашу цивилизацию физики-ядерщики.

УГОЛОВный = УГОЛ ЛОВИТЬ = складывание измерений, по сути Конец Света, Конец Сценария Цивилизации, в том числе и прожитых времен, Абсолютное стирание из Архивов Мироздания; проще говоря на Человечестве ставят крест, переводят в Хронос (ту самую глину из которой Бог все лепит) и делает из этой глины что-то новенькое; проще говоря Человечество исключают из школы ЖИЗНИ.

Или АДМИНИСТРАТивный = АД МИНИ СТРАТегическое использование = Оставление (или добавление АД (англ add = добавлять) редких кадров (МИНИ = как миниюбку обрезать из обычной юбки) текущего сценария цивилизации в кадрах АДа для возможного СТРАТегического использования в далеком Будущем (с точки зрения Вечности) в виде основы в новом цикле под новый вариант человеческой Истории; проще говоря Человечество оставляют на второй год в этом классе школы ЖИЗНИ.

Проваливает человечество экзамен на Разумность и на Выбор Пути СООСОЗНАНИЯ с Природой.(Соосность вектора развития знаний с понятием «Не навреди Природе», которая все эти Знания содержит внутри себя).

Либо Двойка (и исключение из школы)

Либо Тройка (и оставление на второй год) Кстати, УДОВЛЕТворительно = Условно Досрочное Освобождение В ЛЕТа

Надеюсь, что есть все таки еще у Человечества шанс исправиться и получить:

Либо Четверку («И Увидел БОГ, что это ХОРОШО»)

И, постаравшись, придти к Пятерке (ОТЛИЧНО = ОТобранное ЛИЧНО = Кадры РАЯ Цивилизации в копилку Архивов Мироздания)

Увы, на настоящий момент при взгляде на всю цивилизацию об отличном говорить невозможно, поскольку даже хорошее сложно найти.

Вот БОГ и может отвернуться от Человечества либо на несколько циклов Вечности, либо Абсолютно навсегда.

Пользуясь случаем:

Уважаемый eks!

Желаю Вам выздороветь.

Желаю Вам увидеть в тех дополнительных проблемах в семье и в научобщении, которые Вы описали в теме «Ностальжия-2» https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510657 , не проблемы, а Путь (сначала немного тернистый) к хорошим и отличным этапам Вашей Жизни.

Желаю Вам идти по этому Пути.

4. По сокрытию Болезни Деструкции Живых Тел страны сейчас делятся на две категории:

а) Типа России, где в статистике открыто показывается намного большая избыточная смертность чем смертность от коронавируса, но в СМИ муссируется только коронавирус (малая часть бедствия).

Путь честной статистики.

б) Типа США и Западной Европы, где всю избыточную смертность загоняют в статистику по коронавирусу, чтобы случайно у кого-либо не возникло подозрение к коллайдерам в Брукхейвене и Церне как к первопричине избыточной смертности. И поэтому в таких странах в графе статистики ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА получаются очень странные моменты:

– либо странные числа (типа 5 – 15% выздоровевших от всего количества заболевших, а то и меньше), очень странно? поскольку во всех остальных странах эти числа типа 80 – 95%

– либо вообще количество выздоровевших замалчивается.

Путь подтасованной статистики.

Посмотрите на эту карту:

https://yandex.ru/maps/covid19?ll=23.942522%2C8.463009&z=3

Поводите мышкой по кружочкам США и стран Западной Европы, появятся всплывающие окошки с такой странной статистикой.

Например:

США – замалчивается число выздоровлений;

Испания – на 3 183 704 случаев коронавируса всего 150 376 выздоровлений;

Великобритания – на 4 271 710 случаев коронавируса всего 11 972 выздоровлений;

Франция – на 4 131 882 случаев коронавируса всего 279 752 выздоровлений;

И прочие похожие результаты по странам Западной Европы.

Для сравнения в России на 4 400 045 случаев коронавируса 4 003 576 выздоровлений;

Это данные, которые высвечивались 15 марта 2021 года на этом сайте.

Контраст виден без всяких вычислений.

Странно ведь: такие развитые капиталистические страны, а никто не выздоравливает. (Об этом подробно здесь: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=238 )

Такие разные походы к статистике в любом случае служат для того, чтобы оттянуть время для широкого общественного понимания, что дело не только в коронавирусе.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Есть такой анекдот:

Жизнь как игра в «крестики-нолики». Если кто-то к Вам относится как к нолику, ставьте на нем крестик.

Многогранна трактовка этого простенького анекдота. Ведь коллайдеры, к которым мы относимся как к ноликам (Ноль – круговой разгонный цикл коллайдера и самое главное Ноль понимания людей о том, какую опасность коллайдеры представляют) ставят на людях крестики (Крестики на могилах тех, кто попал в избыточную смертность, смертность от Пучков Деструкции коллайдеров)

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245 в котором начинается древо ссылок)

Некоторые посты опубликованы в Живом Журнале

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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