 

Госдума может запретить следователям «разваливать» дела за взятки

18.03.2021, 16:51, Разное
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В Государственную думу внесен законопроект, в соответствии с которыми следственные органы в России больше не смогут незаконно прекращать дела за взятки от их фигурантов или третьих лиц. Если документ будет принят, злоумышленникам не удастся уйти от ответственности, пользуясь недобровестностью отдельных сотрудников органов.

Предлагаемый закон предусматривает достаточно жесткую ответственность за подобное деяние: на первый раз оно будет караться увольнением из органов без права восстановления, а в случае рецидива в течение 2 лет возможно уголовное преследование должностного лица.

Депутаты подчёркивают, что принятие подобных норм – «ключ к преодолению правового разброда и шатания в отдельных сферах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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