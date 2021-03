Британский штамм коронавируса становится доминирующим в Европе – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса распространился почти по всей территории Европы и постепенно становится доминирующим. Об этом заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Примерно 48 из 53 европейских стран и территорий сообщили о B.1.1.7. варианте, который постепенно становится преобладающим в регионе”, – сказал он.

Клюге добавил, что ВОЗ особенно обеспокоена ситуацией в тех частях европейского региона, которые успешно справлялись с пандемией в первую половину 2020 года, то есть в центральной части Европы, на Балканском полуострове, в странах Балтии. По словам Клюге, теперь уровни распространения вируса, госпитализаций, смертности там одни из высочайших в мире.

“Уровень заболеваемости продолжает расти и смещается на восток”, – сказал Клюге.

27 стран региона сейчас находятся в полном или частичном локдауне, 21 страна постепенно снимает ограничения. Некоторые страны ослабляют карантинные меры, исходя из предположения, что увеличение вакцинации немедленно приведет к улучшению эпидемиологической ситуации. Такие предположения, считает Клюге, делать рано.

“Давайте не будем сомневаться в том, что вакцинация сама по себе, особенно особенно с учетом разницы в распространении вакцины в странах, не заменит общественное здравоохранение и социальные меры”, – подчеркнул он.

46 стран распределили более 107 млн доз вакцин от коронавируса, причем пять стран получили препарат в рамках международной инициативы ВОЗ COVAX. Однако лишь 3% населения в 45 странах прошли через полный курс вакцинации.

Поскольку охват вакцинацией в Европе составляет от менее 1% до 44%, слишком рано демонстрировать влияние вакцин на общую госпитализацию и смертность от COVID-19, сказал директор регионального бюро ВОЗ. Тем не менее, по его словам, первые данные из Израиля, Шотландии и Великобритании по эффективности вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обнадеживают.

* Watch LIVE as @hans_kluge and experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region before answering questions from journalists https://t.co/zeWwhZbSiX

— WHO/Europe (@WHO_Europe) March 18, 2021

По данным ВОЗ на 18 марта, только на прошлой неделе было зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом (разных штаммов) по всему континенту, свыше 21 тыс. человек умерли. Всего за время пандемии в Европе зафиксировано 41,9 млн случаев COVID-19, умерло от него 920,5 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2. В Украине на данный момент зафиксировано восемь случаев “британского” штамма – у больных из Ивано-Франковска, Винницкой и Закарпатской областей.

