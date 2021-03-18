 

“Надо лечиться”. Кадыров отреагировал на слова Байдена о Путине

18.03.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 марта в своем Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену “надо лечиться, а не управлять страной”.

“Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества. И на этом фоне он судит Россию и критикует [президента РФ] Владимира Путина”, – заявил Кадыров.

Глава Чечни пригласил  президента США лечится в Грозном (Чечня, РФ) и заявил, что ему “постараются восстановить память”.

“Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику,  которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах,  в которых именно Америка устроила настоящий террор. Так что более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров государств сегодня нет”, – заявил Кадыров.

Глава Чечни также призвал администрацию Белого дома “очень внимательно” следить за Байденом, что бы он не нажал на “красную кнопку”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта, комментируя слова Байдена, Путин сказал: “Кто так обзывается, тот сам так называется”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / США используют повстанцев-уйгуров, чтобы дестабилизировать Китай

18.08 / Возле СИЗО в Минске собрались тысячи митингующих. Они кричали “Отпусти!”

25.02 / Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

10.10 / Toyota в сентябре увеличила продажи автомобилей в России

29.06 / Euroactive – «единство и суверенитет» — Маас назвал приоритеты европейской внешней политики в период председательства Германии в ЕС

04.03 / Лех Валенса поздравил Горбачёва с юбилеем – «Мы с вами ещё поможем миру решить некоторые проблемы»

29.01 / Стоимость компании SpaceX может достичь 60 млрд долларов

19.02 / В ДРК сообщили о росте числа заболевших лихорадкой Эбола

28.12 / Ученые предупреждают о возможном обрушении вулканов

08.10 / Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в «Артеке»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска