“Надо лечиться”. Кадыров отреагировал на слова Байдена о Путине

Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 марта в своем Telegram-канале заявил, что президенту США Джо Байдену “надо лечиться, а не управлять страной”.

“Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества. И на этом фоне он судит Россию и критикует [президента РФ] Владимира Путина”, – заявил Кадыров.

Глава Чечни пригласил президента США лечится в Грозном (Чечня, РФ) и заявил, что ему “постараются восстановить память”.

“Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несет смерть и страдания миллионам людям. Вместе с тем Байден называет убийцей человека, сделавшего все необходимое, чтобы остановить кровопролитие в регионах, в которых именно Америка устроила настоящий террор. Так что более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров государств сегодня нет”, – заявил Кадыров.

Глава Чечни также призвал администрацию Белого дома “очень внимательно” следить за Байденом, что бы он не нажал на “красную кнопку”.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и вначале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона Антонова для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта, комментируя слова Байдена, Путин сказал: “Кто так обзывается, тот сам так называется”.

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