“Годовые предложения” украинцы считают лучшим способом защиты от скачков цен на газ – соцопрос

Граждане Украины поддерживают введение рынка газа, а лучшим способом защиты от скачков цен называют введение тарифа “годовой”. Такие результаты социологического опроса, проведенного компанией Gradus по заказу Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины (ФРНО), организация представила на своем сайте 16 марта.

Опрос провели накануне изменений на рынке газа: в апреле завершается действие установленного правительством временного ограничения цены.

“Между тем, благодаря восстановлению мировой экономической активности цены на энергоносители на мировых хабах, от которых зависит украинское ценообразование, показывают тенденцию к росту. Именно поэтому ФРНО решила выяснить отношение граждан к рынку газа, ожидания от государства и возможных механизмов защиты от сезонных скачков цен”, – сказано в сообщении Федерации.

По результатам опроса, более половины респондентов убеждены, что введение рынка газа позволит существенно увеличить добычу украинского газа (55%), освободить государство от энергозависимости от России вместе с открытием доступа к европейскому газу (62%), а также ускорить процесс евроинтеграции (53%).

Также большинство респондентов считает, что деньги, полученные в результате введения рынка газа, должны быть направлены на государственную программу инвестиций в увеличение добычи украинского газа, а не на субсидии.

При этом большинство граждан, опрошенных социологами, лучшим способом защиты от государства назвали единую цену на газ в течение года (31,9%). Именно такое решение заложено в основу тарифа “годовой”: рыночного способа защиты от скачков цен, который предлагает сделать обязательным Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

28,6% граждан ожидают от государства гарантий интеграции Украины в ЕС с введением всех рыночных стандартов и правил, а 22,9% рассчитывают на денежную компенсацию ежемесячно при больших сезонных колебаниях.

“Единая цена в течение года” также является наиболее популярным вариантом ответа на вопрос “Что должно делать государство для уменьшения размера платежки за газ?”. 34,5% согласились с предложением “ввести тариф “годовой”, который защитит от сезонных колебаний цены на газ, а уязвимым категориям граждан – оказать адресную финансовую помощь.

По данным соцопроса, 23,6% готовы к ограничению рынка – введению предельной цены на газ для всех граждан в течение года, “несмотря на то, что это решение остановит реформу рынка газа, и остановит присоединение Украины к европейскому энергорынку”, подчеркивают в Федерации. Еще 13,6% опрошенных готовы к восстановлению импорта газа из России. А 23,9% не знали, что ответить на этот вопрос.

При этом только 11% респондентов заявили, что получают субсидию на энергоносители. 23% не смогли оформить субсидии, 56% ее не получают, поскольку субсидия не должна была им назначаться. 9% опрошенных граждан заявили, что они “противники субсидий”.

Опрос был проведен в марте 2021 года исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Размер выборки: 1201 респондентов. Целевая группа исследования: люди в возрасте 18–60 лет, проживающих в городах с населением более 50 тыс. человек.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, или до конца отопительного сезона.

—