 

Каминская после ухода из группы “НеАнгелы” сменила прическу. Фото

18.03.2021, 16:48, Новости дня
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Бывшая солистка украинской группы “НеАнгелы”, певица Слава Каминская 17 марта в Instagram Stories опубликовала серию коротких роликов, снятых в салоне красоты во время стрижки. 

Артистка показала, как выглядела до смены имиджа.

Скриншот: babaslavka / Instagram

А также показала новую прическу после стрижки и покраски – Каминская укоротила длину волос и осветлила локоны.

Скриншот: babaslavka / Instagram

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана Никитиным в 2006 году.

Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

По словам Каминской, после ухода из группы она будет петь о любви, мужчинах и отношениях как певица Slava Kaminska.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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