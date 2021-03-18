 

Арахамия о Дубинском: Ведет себя как брошенная невеста, копошится в нижнем белье

18.03.2021, 16:48, Новости дня
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Высказывания исключенного из партии “Слуга народа” нардепа Александра Дубинского о причастности Офиса президента Украины к утечке якобы разговора пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена связаны с трудным периодом жизни политика. Об этом сказал в комментарии “Украинской правде” 18 марта глава парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия. 

“Дубинский ведет себя как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами”, – сказал он.

Арахамия таким образом описал свое отношение к заявлению Дубинского в YouTube 18 марта. В этом видеоролике Дубинский рассказал, как представители Офиса президента требовали его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров Порошенко и Байдена.

“Именно офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании следственной комиссии Верховной Рады по теме “пленок Порошенко – Байдена”. И именно Офис президента требовал от меня участия в той пресс-конференции, где [народный депутат Украины Андрей] Деркач опубликовал соответствующие пленки. Так вот, специально для аферистов и мошенников с улицы Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался. И тогда создавать следственную комиссию пришлось лично Арахамии”, – сказал Дубинский.

Относительно происхождения так называемых “пленок Деркача”, Арахамия сказал, что лучше чем американские спецслужбы никто не скажет о причинах и источниках их происхождения.

“Все остальное это домыслы “мамкиных расследователей”, – заключил он.

Дубинского исключили из членов политической партии “Слуга народа” за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. 

11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицал.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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