Во Франции добровольцы проведут больше месяца в тёмной пещере без часов и телефонов

В ходе исследования во Франции пятнадцать человек проживут сорок дней в небольшой пещере под наблюдением учёных. Целью является изучение влияния изоляции и отсутствия ориентации во времени на психику и биоритмы человека.

Добровольцы возрастом от 27 до 50 лет проведут 40 дней, с 14 марта по 20 апреля, в гроте Ломбрив, который находится в парке Арьеж на юго-западе Франции. Их обеспечили необходимым провиантом и педальной динамо-машиной, но запретили использование часов и телефонов.

На момент начала опыта в пещере зафиксировали температуру в 12°С и влажность – 95%, что дополнительно усложняет пребывание в ней. Так же внутри были установлены датчики для отслеживания происходящего внутри и, в случае необходимости, оказания помощи находящимся внутри людям.

Кристиан Клот, один из участников и руководитель проекта, поделился, что на эксперимент его подтолкнула самоизоляция во время пандемии коронавируса. Он задался целью по изучению цикадных ритмов организма человека и влияния источника освещения на них. Подобные исследования уже проводились в 1972 году. Их автором являлся французский геолог Мишель Сифр.

Источник: www.mn.ru