Звезда TikTok Даня Милохин раскрыл марку первого приобретённого авто

В своем микроблоге Instagram Даня Милохин заявил поклонникам, что раскроет марку своего первого авто, когда число фолловеров «перевалит» за 3,2 миллиона. В результате недавно он опубликовал фотографии с черным Mercedes-Benz Maybach с красным подарочным бантом.

Звезда TikTok получил множество поздравлений от своих подписчиков по поводу приобретения первой в жизни машины. Кроме этого, молодой звезде написали и его коллеги по шоу-бизнесу, а именно Карина Кросс, Юлианна Караулова и Клава Кока. Стоимость такого автомобиля стартует от 9 миллионов рублей и зависит от года выпуска и комплектации Mercedes-Benz Maybach.

Даня Милохин с нескрываемым восторгом продемонстрировал свой первый автомобиль. Он с наслаждением вдыхал запах натуральной кожи, которой отделан салон шикарной машины. Блогер неоднократно признавался, что раньше он не мог адекватно распоряжаться заработанными деньгами. Например, своему водителю он ежедневно платил 20 тысяч рублей. Сейчас звезда TikTok старается обдуманно подходить к тратам. Каждый месяц он зарабатывает от 2 миллионов рублей.