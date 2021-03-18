 

Педагог по вокалу Таравкова высказалась о поющей «мимо нот» Бузовой

18.03.2021, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Педагог Юлия Таравкова из Академии музыки Владимира Коробки оценила пение Ольги Бузовой. По словам специалиста, звезда «Дома-2» практически не попадает в ноты, ее с огромной натяжкой можно назвать хорошей певицей.
Таравкова считает Бузову прекрасным продюсерским проектом. Вокруг нее всегда присутствует много шума, поскольку она является яркой представительницей отечественного шоу-бизнеса. Если говорить о вокальных данных Ольги Бузовой, то педагог убеждена, что их нет, поскольку композиции «вытягиваются» на интонации.

Звезда «Дома-2» не владеет базовым набором навыков, который должен быть у вокалиста. Песни исполняются мимо нот, отсутствует опора, все происходит на связках.

В то же время Таравкова назвала Ольгу Бузову очень целеустремленным и трудолюбивым человеком. Если знаменитость захочет улучшить свои умения, она сможет стать лучше в вокальном плане за три года усердных занятий со специалистом. Педагог считает, что сейчас бывшая возлюбленная Давида Манукяна популярна за счет своей артистичности и харизмы.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Дочь умершего от COVID-19 врача рассказала, что ее матери вовремя не оказали медпомощь

10.09 / Парацетамол избавляет не только от простуды, но и осторожности

15.10 / Мнение: Блуждающий рой БПЛА-камикадзе

10.09 / Партнером “Российской креативной недели” стала Неделя дизайна в Милане

03.09 / Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину

20.10 / Саша Плющенко впервые показал поклонникам поперечный шпагат

25.02 / Политолог Иван Аркатов рассказал о методах борьбы с журналистами-предателями России

17.12 / Дочь Романа Абрамовича Софья показала фото с бойфрендом во время отдыха

31.07 / Мнение: Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

22.12 / Дмитрий Медведев и робот Фёдор станут первыми посетителями вытрезвителя на Большой Дмитровке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска