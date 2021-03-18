Педагог по вокалу Таравкова высказалась о поющей «мимо нот» Бузовой

Педагог Юлия Таравкова из Академии музыки Владимира Коробки оценила пение Ольги Бузовой. По словам специалиста, звезда «Дома-2» практически не попадает в ноты, ее с огромной натяжкой можно назвать хорошей певицей.

Таравкова считает Бузову прекрасным продюсерским проектом. Вокруг нее всегда присутствует много шума, поскольку она является яркой представительницей отечественного шоу-бизнеса. Если говорить о вокальных данных Ольги Бузовой, то педагог убеждена, что их нет, поскольку композиции «вытягиваются» на интонации.

Звезда «Дома-2» не владеет базовым набором навыков, который должен быть у вокалиста. Песни исполняются мимо нот, отсутствует опора, все происходит на связках.

В то же время Таравкова назвала Ольгу Бузову очень целеустремленным и трудолюбивым человеком. Если знаменитость захочет улучшить свои умения, она сможет стать лучше в вокальном плане за три года усердных занятий со специалистом. Педагог считает, что сейчас бывшая возлюбленная Давида Манукяна популярна за счет своей артистичности и харизмы.

Источник: www.kp.ru