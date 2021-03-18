 

Ученый рассказал, стоит ли опасаться магнитиков на холодильниках и компьютерах

18.03.2021, 16:44, Новости дня
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В сети можно найти рассуждения о том, как обычные магнитики, которые мы вешаем на холодильники, мешают работе электронных устройств. На вопрос, стоит ли опасаться, ответил преподаватель физики Юрий Михайловский.

По его словам, большинство используемых декоративных магнитиков имеют настолько слабое поле, что не представляют никакой опасности. Другое дело, если вы используете мощные неодим-железо-боровые магниты, имеющие стальной цвет. Если магнитное поле, создаваемое одним или множеством декоративных устройств, достаточно велико, то можно испортить жесткий диск в компьютере.

Также специалист советует держаться подальше от сильных магнитов людям с кардиостимуляторами. Как правило, достаточно 10 сантиметров, чтобы поле никак не влияло на состояние прибора, утверждает физик.



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