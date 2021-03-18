 

Экономика Москвы может выйти на допандемийный уровень по итогам 2021 года

18.03.2021, 16:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Москвы приняло во время карантина ряд важных решений, которые не только поддержали экономику, но и инвестиционную активность. Объем помощи составил около семи миллиардов долларов. Почти вся сумма была использована столичными предпринимателями.

Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на онлайн-форуме “COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов” заявил, что властям удалось “достаточно успешно” справиться с задачей по спасению города.

Эксперт сообщил, что все отрасли экономики Москвы открыты и полноценно работают, потребительский спрос постепенно восстанавливается. Правительство считает, что уже по итогам 2021 года экономическая ситуация в городе выйдет на уровень до начала пандемии коронавируса.

С ним согласился генеральный директор “Союза предпринимателей России”, глава международного фонда “Содействие предпринимательству”, экономист Андрей Бунич. В разговоре с корреспондентом “Дни.ру” специалист отметил, что самые действенные меры поддержки бизнеса были связаны с налогами и кредитованием.

“Многие предприятия продолжили работу после карантина, но у них накопились задолженности по кредиту, налогам, арендной плате. Если власти продлят меры поддержки бизнеса в таком же объеме или даже меньшем, то экономика Москвы восстановится к началу 2022 года однозначно”, – рассказал Бунич.

Напомним, что во время карантина в столице заработал оперативный штаб по вопросам экономики. Его главной задачей стало взаимодействие с бизнесом. Владельцы предприятий получили отсрочки по налоговым платежам и были освобождены от платежей за аренду городской недвижимости. Организация также ввела программы по льготному кредитованию для малого бизнеса и пострадавших отраслей.

Объем инвестиций увеличился в 2020 года почти на два процента. Также в прошлом году была выполнена в полной мере инвестиционная программа Москвы. Для ее более успешной реализации в этом году город планирует выйти на рынок облигационных займов (впервые с 2013 года).

Доход от “зеленых” облигаций власти направят на сохранение природных ресурсов города, сокращение негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности. Средства потратят на строительство метрополитена и закупку электробусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: Идея вакцины от ковида – фейк?

05.08 / В китайских летописях нашли свидетельства появления НЛО

30.08 / Нештатное срабатывание боевого кадила вызвало эвакуацию форума «Армия-2020»

02.08 / Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

20.10 / Скандалы: Идеальное убийство списали на ревность

21.09 / Анастасия Волочкова похвасталась кольцом и рассказала о важной для нее дате

17.01 / Сержант Князев против оператора Зеленского

03.03 / Мнение: Воронка

11.08 / Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

17.01 / Грузовой корабль Dragon доставил на Землю первую выращенную в космосе марихуану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска