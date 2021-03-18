В Подмосковье женщину на глазах у прохожих зарезал собственный брат

Средь бела дня 18 марта на улице Белая Дача в подмосковных Котельниках на 40-летнюю Лейлу Абасову напал мужчина, передает Пятый канал. Он несколько раз пырнул ножом несчастную, после чего скрылся с места происшествия. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Кровавая расправа произошла на глазах у школьника – мальчик поспешил убежать. По предварительным данным, убийство совершил родной брат погибшей.

По некоторым данным, причиной убийства стал “аморальный” облик девушки. Возмущение у мужчины вызвал тот факт, что после развода с мужем его сестра нашла себе нового возлюбленного.