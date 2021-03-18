 

Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

18.03.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщил местные СМИ.

Члены семьи медсестры ворвались в клинику, сломали инвентарь и выбили стекла. На месте мобилизована полиция. Минздрав пока не комментировал случившееся.

Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой – 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.

В четверг вакцинировалась президент Саломе Зурабишвили, она сделала это в свой 69-й день рождения.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Зеленский о выборах мэра Киева: По закону я не могу агитировать. Но мне в любом случае ближе человек из “Слуги народа”

15.01 / Байден получил официальный аккаунт в Twitter без подписчиков

07.07 / Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

02.12 / Врачи предупредили о требующем трансплантации последствии коронавируса

24.08 / В ВОЗ предостерегли от использования плазмы переболевших COVID-19 для лечения болезни

24.06 / Первичные выборы в Нью-Йорке, Вирджинии и Кентукки: результаты станут известны через несколько дней

24.01 / В германской фирме по уходу за пожилыми уволили отказавшихся прививаться работников

28.12 / Мнения: До такого либерализма мы еще не доросли

19.10 / Электрокроссовер Mustang Mach-E получил новый режим

28.01 / Глава ФРС оценил состояние американской экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска