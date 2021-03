Вакцинация на фоне «долгого ковида»: станет лучше или хуже?



Многие СМИ приводят истории людей, течение постковидного синдрома у которых изменилось после вакцинации против COVID-19.

Учительница из Нью-Йорка Джуди Додд страдала от постковидного синдрома (слабость, одышка, головная боль) с весны 2020 года, рассказывает The New York Times. После получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech в январе 2021 года она почувствовала себя плохо, но на четвертый день все изменилось. Симптомы радикально облегчились, женщина почувствовала, что может жить нормальной жизнью.

Похожую историю приводит The Washington Post. Арианна Айзенберг испытывала мышечную боль, бессонницу, слабость в течение восьми месяцев после перенесенного COVID-19. По данным издания, все симптомы прошли через 26 часов после вакцинации и больше не возвращались.

Об аналогичных случаях резкого улучшения самочувствия людей, страдающих от постковидного синдрома, писали Huffington Post и Philadelphia Inquirer.

Некоторые пациенты напротив же сообщали об усилении симптомов постковидного синдрома после вакцинации. По данным The New York Times, у Джима Голена, медбрата из Миннесоты, к моменту проведения вакцинации «долгий ковид» практически завершился, но после прививки его симптомы вернулись. Однако он считает, что лучше немного пожить с этими симптомами, чем снова перенести COVID-19.

Что знает наука?

Исследования потенциального действия вакцинации на постковидный синдром только начинаются. Сегодня о нем известно очень мало.

В начале марта инфекционист из Колумбийского университета Даниел Гриффин (Daniel Griffin) сказал The Verge, что облегчение после прививки испытывают около трети его пациентов с «долгим ковидом». The New York Times сообщает, что Гриффин говорил об улучшении в 40% случаев. В том же материале The Verge рассказывает про обзор, который провел научный журналист Гез Медингер (Gez Medinger). Он изучил данные 473 человек из постковидных групп поддержки в Facebook и пришел к похожему выводу – лучше становится примерно трети пациентов.

Небольшое исследование, которое появилось 12 марта на сайте для препринтов medrxiv, показывает, что после вакцинации облегчается больше симптомов постковидного синдрома, чем без нее. 44 участника исследования прошли вакцинацию, 22 остались непривитыми. Через месяц после вакцинации у привитых людей отмечалось облегчение 23% симптомов постковидного синдрома, течение 5% симптомов ухудшилось. У невакцинированных ученые наблюдали облегчение 15% симптомов, 14% стали тяжелее.

Участники этого исследования были привиты вакцинами Pfizer-BioNTech или Oxford-AstraZeneca. Отличий в действии разных вакцин на течение «долгого ковида» не наблюдалось.

Survivor Corps, крупное сообщество принесших COVID-19 людей, провело свой небольшой обзор, информирует The New York Times. Из 577 опрошенных после вакцинации почувствовали себя лучше 225, хуже – 82, состояние не изменилось у 270 человек.

Точных ответов, почему после прививки течение постковидного синдрома может улучшаться, сегодня нет.

«Возможно, есть небольшая группа людей, с определенным типом “долгого ковида”, которые хорошо отвечают на вакцину. Но могут быть люди с другими подтипами, которые мы еще не определили», – сказал The New York Times доктор Адам Лорин (Adam Lauring), вирусолог из Мичиганского университета.

Акико Ивасаки (Akiko Iwasaki), иммунолог из Йельского университета, высказала предположение, что вакцины облегчают страдания тех пациентов, причиной «долгого ковида» у которых стали аутоиммунные нарушения.