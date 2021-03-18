 

Модное дежавю: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили станцию скорой помощи в Лондоне

18.03.2021, 16:08, Разное
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Несколько минут назад Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на станцию скорой помощи в районе Ньюэм в восточной части британской столицы. Супруги пообщались с персоналом медицинского учреждения об их работе, осложненной современными реалиями пандемии коронавируса. Отдельно пара решила пообщаться с фельдшером по имени Джарин Хан — они прогулялись по саду Wellbeing Garden, расположенном на территории медицинской станции, и расспросили ее, как она справляется с эмоциональным давлением из-за необходимости изолироваться от собственных родных и близких, чтобы не заразить их COVID-19. После беседы герцог и герцогиня не отказали девушке в просьбе поздороваться с ее отцом по FaceTime — он живет в Бангладеше.

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Публикация от Kate Middleton (@kates.middleton)

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала образ в приглушенных тонах: длинное пальто песочного цвета Massimo Dutti, водолазку и клатч Metier в тон ему. Это пальто герцогиня надевает не в первый раз — в нем же она посещала детский центр Ely and Careau в Кардиффе в январе прошлого года. Также на Кейт были ее любимые серьги, в которых она ходит с 2011 года. А принц Уильям предпочел темно-синий пиджак и голубой пуловер. Оба, конечно же, были в медицинских масках.

Этот выход стал уже четвертым для герцогини с прошлой недели. 11 марта Кейт и Уильям приехали с коротким визитом в лондонскую среднеобразовательную школу. Тогда, напомним, принц Уильям впервые прокомментировал скандальное заявление жены своего брата, принца Гарри, что во дворце обсуждали цвет кожи их сына Арчи. 15 марта Кейт без сопровождения мужа и охраны почтила память погибшей британки Сары Эверард, возложив цветы к ее мемориалу. А накануне герцог и герцогиня Кембриджские поздравили всех ирландцев с Днем святого Патрика, записав короткое забавное видео.

The Duke and Duchess of Cambridge visited Newham ambulance station in east London this morning to talk to emergency responders about how they have coped mentally during the pandemic. pic.twitter.com/bXT5etZSh7

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 18, 2021



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