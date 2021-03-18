 

В Каргополе отказались устанавливать памятник Сталину

18.03.2021, 16:04, Разное
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Каргопольское собрание депутатов (в Архангельской области) отклонило предложение установить бюст Иосифу Сталину. Об этом «Новой газете» сообщили члены собрания.

Перед голосованием к собранию обратился местный активист, актер Каргопольского народного театра Андрей Агапитов, напомнивший, что в городе, где базировался Каргопольлаг — один из самых страшных лагерей ГУЛАГа, увековечивание Сталина недопустимо. После этого депутаты, отказавшись от прений, практически единогласно, при одном воздержавшимся, проголосовали против установки бюста.

Инициатива установки принадлежала местным коммунистам, которые реставрировали извлеченный из земли бюст Сталина с бурятской девочкой Гелей Маркизовой на руках. Через год после исторического снимка, с которого лепили бюст, семья Маркизовых была репрессирована.

Каргопольская ячейка КПРФ предлагала установить бюст в планируемом сквере Победы. До 50-х годов он стоял во дворе детдома поселка Мыза Приморского района.

Каргопольлаг был создан во исполнение постановления Политбюро об учреждении сети лесозаготовительных ИТЛ, куда предписывалось свозить осужденных по политическим статьям. В 30-е годы характеризовался самой высокой смертностью среди «лесных» лагерей ГУЛАГа.

Татьяна Брицкая

Источник: Новая газета



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