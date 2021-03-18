Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, объявил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook 18 марта.

“Сегодня состоялась моя встреча с руководителем [оппозиционной] фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это внеочередные парламентские выборы”, – написал Пашинян.

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2923103798009996

Перед принятием такого решения Пашинян обсуждал этот вопрос с правящей парламентской фракцией “Мой шаг” и руководителем оппозиционной парламентской фракции “Светлая Армения” Эдмоном Марукяном, говорится в его посте.

В правительстве Армении 13 марта сообщили, что досрочные парламентские выборы Пашинян обсуждал с президентом страны Арменом Саркисяном.

Депутат партии “Процветающая Армения” Арман Абовян сказал РБК, что никакого меморандума подписано не было, никаких условий также не поставлено. По его словам, Пашинян теперь подаст в отставку, парламент два раза не изберет премьера и распустится силой права. Пашинян будет исполнять обязанности премьера на время подготовки к выборам, считает депутат.

Лидер “Движения за спасение Родины” Вазген Манукян заявил агентству, что недовольство вызывает тот факт, что “человек, так позорно проигравший войну в Нагорном Карабахе, будет организовывать выборы”. По мнению оппозиционера, это станет пятном на государстве.

В Армении обострился политический кризис на фоне противостояния Пашиняна с военными. В конце февраля по представлению Пашиняна был уволен заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, который публично высмеял слова премьера о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”, которые Армения использовала во время конфликта с Азербайджаном.

В ответ на это Генштаб потребовал 25 февраля отставки Пашиняна и его правительства. Военные считают, что премьер-министр больше не способен принимать адекватные решения. Премьер-министр в ответ объявил об отставке начальника Генштаба, назвал произошедшее “попыткой военного переворота”.

27 февраля Саркисян отказал премьеру в увольнении начальника Генштаба, так как проект указа, по его мнению, противоречит конституции страны. 2 марта Саркисян снова не подписал ходатайство Пашиняна об отстранении Гаспаряна. В ответ на отказы Саркисяна Пашинян заявил, что Гаспарян считается уволенным со своей должности с 10 марта по закону “О военной службе и статусе военнослужащих”. Саркисян после такого решения обратился в Конституционный суд страны.

Бывший журналист Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

Оппозиция начала призывать Пашиняна уйти в отставку в прошлом году после шестинедельного вооруженного конфликта с Азербайджаном, в результате которого Армения потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха.

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