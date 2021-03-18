Шевцова: Китай избегает роли основного противника Запада благодаря тому, что “мальчиком для битья” оказывается Россия

Заштормило.

Публикация двух западных докладов, в которых Россия упоминается нелестно (британский доклад “Глобальная Британия в век конкуренции” и доклад американского национального совета по разведке “Зарубежные угрозы для американских выборов 2020 года”), интервью Байдена ABC с неожиданным “Вы думаете, что он убийца? – Угу. Да” и новые американские санкции – все это выглядит, как атака против России. Но в данном случае Россия не самоцель. Россия – средство. Ведущие западные державы начали искать пути возрождения, в котором России отводится инструментальная роль. Короче, роль адреналина!

Впрочем, Россия давно играет свою роль в эволюции Запада. И пора об этом сказать.

Мы воспринимаем как аксиому, что 1991 год и развал СССР были победой Запада. Верно лишь отчасти. 1991 год породил процессы, которые привели к кризису либеральной демократии. Дело в том, что СССР, как альтернатива, заставлял Запад укреплять не только свой военный потенциал, но и свои принципы, и свое единство.

Для Советского Союза Запад стал вызовом, который его надломил. Для Запада СССР был вызовом, который укреплял его жизнеспособность. С распадом СССР у либерального сообщества исчезла потребность в конкуренции. Пропала нужда в совершенствовании принципов. Уход врага привел к тому, что укрепление трансатлантического единства и гегемонии США перестали быть жизненной необходимостью.

Ценности отошли на второй план, а на первый – вышел интерес! Запад открыл свои границы для чуждых элит, которые принесли гниль. Получается, что советская империя своим уходом нанесла Западу ответный удар!

Сегодня перед либеральным сообществом возникает развилка – куда идти. Ставить на первое место геополитический и экономический интерес или принципы – права человека, свободы и верховенство закона?

Старая Европа отдает предпочтение интересу. Об этом говорит инвестиционная сделка ЕС с Китаем и поддержка Германией газопровода Nord Stream 2.

Америка при Байдене начинает думать о возвращении к лидерству через обращение к идеологии. Байден видит мир как поле столкновения демократии и авторитаризма. Создание Байденом The Quad – союза Австралии, Индии, Японии и США на основе общих принципов – это отражение новых настроений.

Действительно: путь к возрождению либеральных демократий лежит через их возврат к подзабытым стандартам. Самый быстрый способ вернуться к ценностям – через отталкивание от своего оппонента. Кандидаты на роль антагонистов ясны: Китай и Россия.

Но оказывается, что отношение Запада к своим антагонистам разное. Так, Лондон говорит о Китае как “экономическом конкуренте” и “системном вызове”. А Россия для Британии – “основная угроза ее национальной безопасности”. Доклад американского разведсообщества обвиняет Россию в том, что она занималась “подрывом доверия общества к выборам и обостряла социально-политический раскол в США”. Китай получил иную характеристику: Китай “ищет стабильности в отношениях с США”.

Ощущаете разницу? Россия рассматривается как враг, а Китай – как ответственный оппонент.

В США 45% американцев считают Китай основным врагом, и только 26% полагает, что основной враг – Россия. Но важнее то, что 50% американцев считают Китай самой крупнейшей экономической державой и только 37% полагают, что таковой является США.

Вера в мощь Китая (при нелюбви к нему) заставляет Запад искать гибкие формы реагирования на подъем Поднебесной. Пекин и Вашингтон вместе пытаются найти правила игры, которые бы предотвратили их столкновение. Сам Китай не дразнит Запад – а тем более Америку – без нужды. Не таскает Америку за бороду, не подставляется под возмездие бессмысленными авантюрами. Китайцы сделали свои выводы, проанализировав российское вмешательство в наши выборы, и не готовы рисковать, говорит доклад американского разведсообщества.

Россия же рассматривается, как враг, который требует ответа за игру с огнем. Западным прагматикам все сложнее искать в своих отношениях с Москвой баланс между сдерживанием и сотрудничеством.

Возврат Америки к идеологии и морали в политике должен поддержать ее претензии лидерство. Неизбежный результат – повышение конфронтационности в отношениях России и США. Платить за конфронтацию будет российское гражданское общество и оппозиция.

Между тем, тот факт, что Россия оказывается “мальчиком для битья”, позволяет Китаю избежать роли основного противника Запада. Россия в роли охранного “жилета” Китая удобна и для Запада, который получит повод для регенерации и сохранит бизнес – отношения с Пекином.

Ирония в том, что ранний Путин и Медведев, сотрудничая с Западом, ослабляли его готовность к самозащите. Поздний Путин с его антизападной стратегией заставляет Запад встряхнуться и начать восстанавливать атрофированную мускулатуру.

Конфронтация с Западом в короткой перспективе способна укрепить самодержавие. Мы уже видим призывы к сплочению вокруг Путина: не зафиксируешь позицию, окажешься в числе предателей. А вовне надежным защитным средством для Кремля остается ядерное оружие.

Чем все это закончится для России в отдаленной перспективе? Ответ стоит искать в 1991 году.

Глядя на западный истеблишмент (прежде всего, в континентальной Европе), есть сомнение, что он решится выйти из удобных отношений с опорой на интерес. В таком случае будем гнить и разлагаться вместе.

Но если советник Байден действительно хочет консолидировать Запад на “основе борьбы с коррупцией и клептократией”, российской элите есть, о чем беспокоиться.

PS. Россия в роли адреналина – остроумно! И рискованно тоже.

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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