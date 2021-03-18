 

“14 секунд для Stories”. Бывшая жена Остапчука спустя год после развода прокомментировала их отношения

18.03.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко в передаче ЖВЛ, которая 18 марта вышла на “1+1”, заявила, что после развода бывший муж не принимает участия в жизни ее семьи.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Остапчук часто публикует в Instagram Stories совместные ролики с их общими детьми, Войченко объяснила, что экс-супруг видится с дочерью и сыном, когда они находятся в школе и детском саду.

“Наверное, [видится]] 14 секунд для Stories. Но…”, – заявила она.

Комментируя свою личную жизнь, экс-супруга ведущего заявила, что пока что не готова говорить на эту тему. 

Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук. 

В ноябре 2020 года ведущий заявил. что экс-супруга не дает ему видеться с детьми.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Посягательство на права и свободы – Марин Ле Пен выступила против «паспортов вакцинации»

16.01 / Польский историк – Запад идеализирует коммунизм, поэтому РФ и «кормит» его своей историей

21.12 / Ученые обнаружили важный риф у берегов Антарктиды

22.08 / Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики

24.12 / Турция решила закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer

18.08 / Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 22 млн

24.11 / “Закладывает коррупционные составляющие”. Экс-глава СБУ Смешко раскритиковал законопроект о реформе спецслужбы

02.10 / Медведь напал на дрессировщика и его сына в Подмосковье

30.07 / Россия проводит масштабные морские учения в аннексированном Крыму

07.12 / Зарубежные страны выразили интерес к покупке С-500

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска