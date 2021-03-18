“14 секунд для Stories”. Бывшая жена Остапчука спустя год после развода прокомментировала их отношения
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Экс-супруга украинского ведущего Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко в передаче ЖВЛ, которая 18 марта вышла на “1+1”, заявила, что после развода бывший муж не принимает участия в жизни ее семьи.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что Остапчук часто публикует в Instagram Stories совместные ролики с их общими детьми, Войченко объяснила, что экс-супруг видится с дочерью и сыном, когда они находятся в школе и детском саду.
“Наверное, [видится]] 14 секунд для Stories. Но…”, – заявила она.
Комментируя свою личную жизнь, экс-супруга ведущего заявила, что пока что не готова говорить на эту тему.
Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).
В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук.
В ноябре 2020 года ведущий заявил. что экс-супруга не дает ему видеться с детьми.
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