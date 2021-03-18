 

Во Львовской области усиливают карантинные ограничения

18.03.2021, 15:58, Новости дня
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Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 19 марта  усиливают ограничительные меры. Соответствующее решение приняла областная комиссия  по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций  (ТЭБ и ЧС), сообщила пресс-служба облгосадминистрации. 

Местным органам самоуправления области рекомендуют ужесточить карантин с 19 по 29 марта, говорится в сообщении.

“Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях”, – заявил заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик.

В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на:

деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на “вынос” и доставки;
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах и других заведениях развлекательной деятельности;
деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, но разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.
прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующих суток.

На данный момент Львовская область находится в “оранжевой” карантинной зоне. 

С 19 марта жесткий карантин также вводят во Львове, а с 20 марта – в Киеве.

В Украине за минувшие сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19 – 15 053. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

По данным РНБО, во Львовской области с начала пандемии зафиксировали 90,1 тыс. случаев инфицирования, 2242 –умерли, 74 тыс. выздоровели. Из них за последние сутки заболели 1092 человека, 12 – умерли, 704 – выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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