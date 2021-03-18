Руководители всех фракций парламента подали законопроект, лишающий НАПК права выявлять фиктивные расходы партий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) права выявлять фиктивные расходы партий. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Законопроект № 5253 подали 14 нардепов, среди них – представители руководства всех фракций парламента: лидеры “Слуги народа” Давид Арахамия и Александр Корниенко, глава “Голоса” Кира Рудык, сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко, заместитель главы фракции “Батьківщина” Сергей Соболев и сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко.

В проекте предлагают запретить НАПК выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. В случае принятия законопроекта ведомство не сможет останавливать госфинансирование политических сил.

НАПК связывает это намерение депутатов со своей результативной работой по контролю над тем, как партии расходуют госфинансирование. В ведомстве напоминают, что в 2020-2021 годах выявили грубые нарушения в финансовых отчетах партий “Батьківщина”, “Голос” и “Слуга народа”, из-за чего приостановили их финансирование.

“После решения Конституционного суда по электронному декларированию, мы воспринимаем этот законопроект как следующую наибольшую угрозу для результативной работы НАПК. За последний год НАПК показало, что мы ответственно следим за тем, как партии тратят госсредства. К сожалению, в ответ мы получаем еще одну попытку “убить” одну из ключевых функций НАПК”, – заявил глава ведомства Александр Новиков.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

В ноябре 2020 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по итогам проверки финансовой отчетности лишило госфинансирования партию “Батьківщина”, однако после уточняющего отчета, который предоставила политическая сила, его восстановили.

В январе 2021 агентство лишило госфинансирования партию “Голос”. Партия оформила ряд договоров с предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн на услуги, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено.

В начале марта НАПК приостановило государственное финансирование “Слуги народа” из-за признаков уголовных преступлений в отчетах. Ранее журналисты-расследователи Bihus.info обнаружили, что в 2019 году партию финансировали фирмы с признаками фиктивности, связанные с Олегом Семеновым, советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера – фигуранта по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Глава партии, нардеп Александр Корниенко заявил, что в отчетах нет признаков уголовных нарушений, есть только технические недостатки. Он анонсировал, что в третьем квартале партия обнародует финансовый отчет, где укажет всех своих спонсоров.

Аналитики движения “Чесно” в январе подсчитали, что большая часть государственного финансирования в этом году в размере 345,8 млн грн предусмотрена для партии “Слуга народа”. На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За жизнь” (104,6 млн грн), а на третьем – “Европейская солидарность” (99,7 млн грн).

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