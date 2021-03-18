Анатолий Кот объяснил, почему оставил вторую жену с ребенком ради Янины Колесниченко

Известный российский актер театра и кино Анатолий Кот объяснил, почему решил оставить вторую жену с ребенком ради новой возлюбленной Янины Колесниченко. На эту тему он откровенно поговорил с ведущим Борисом Корчевниковым в рамках телепрограммы «Судьба человека».

Кот рассказал, почему распался его второй по счету брак. Он женился на девушке по имени Елена, которая подарила ему дочь Алису. Пара познакомилась случайно в магазине. Будущая избранница Кота работала продавцом-консультантом, но имела образование товароведа. Артисту понравилась милая девушка, поэтому он пригласил ее на свидание. В то время Кот работал на радиостанции, занимая пост программного директора. После первой встречи у пары начался роман. В этих отношениях появилась на свет дочь Алиса, которая является одним из главных людей в жизни Кота. В то время он хотел развиваться как актер, поэтому пришлось переехать в столицу.

Через какое-то время в отношениях на расстоянии начались проблемы. Брак стал трещать буквально по швам, поскольку супруги находились в разных городах. К тому же в тот момент в жизни Кота появилась Янина Колесниченко, к которой у него вспыхнули чувства, пишет портал «Глобал.МСК».