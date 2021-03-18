Пиар-директор Началовой рассказала, кто пришел на могилу певицы на вторую годовщину смерти

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, кто пришел на могилу популярной российской певицы на ее вторую годовщину смерти. По ее словам, почтить память артистки решили огромное количество людей.

Поскольку был рабочий день, после кладбища все разошлись по своим делам. На могилу к Началовой приехало очень много людей: родственники, друзья, близкие люди, поклонники, знакомые родителей. Из знаменитостей память певицы на кладбище почтили Маруся Левкина, мать актрисы Анны Горшковой, Юлия Костюшкина. Все те, кто пришел на могилу, оставили очень много цветов.

Напомним, Юлия Началова скончалась два года назад в результате сепсиса. Медики одной из столичных больниц на протяжении нескольких дней боролись за жизнь певицы, но их усилия оказались безуспешны.

После смерти исполнительницы началась борьба за ее московскую квартиру. Свои права на объект недвижимости предъявил хоккеист Александр Фролов, с которым Началова состояла в гражданском браке. Он намерен получить свою долю после продажи жилья стоимостью 100 миллионов рублей.

Источник: teleprogramma.pro