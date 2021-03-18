 

Пиар-директор Началовой рассказала, кто пришел на могилу певицы на вторую годовщину смерти

18.03.2021, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, кто пришел на могилу популярной российской певицы на ее вторую годовщину смерти. По ее словам, почтить память артистки решили огромное количество людей.
Поскольку был рабочий день, после кладбища все разошлись по своим делам. На могилу к Началовой приехало очень много людей: родственники, друзья, близкие люди, поклонники, знакомые родителей. Из знаменитостей память певицы на кладбище почтили Маруся Левкина, мать актрисы Анны Горшковой, Юлия Костюшкина. Все те, кто пришел на могилу, оставили очень много цветов.

Напомним, Юлия Началова скончалась два года назад в результате сепсиса. Медики одной из столичных больниц на протяжении нескольких дней боролись за жизнь певицы, но их усилия оказались безуспешны.

После смерти исполнительницы началась борьба за ее московскую квартиру. Свои права на объект недвижимости предъявил хоккеист Александр Фролов, с которым Началова состояла в гражданском браке. Он намерен получить свою долю после продажи жилья стоимостью 100 миллионов рублей.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / София Ротару на “Песне года” публично накричала на разгневавшего ее помощника

19.08 / Личное: Кореянки — самые красивые

10.11 / Медики: Часто целующиеся люди живут дольше

03.02 / Сергей Лавров ответил цитатами из “Брат-2” на вопросы об агрессивной политике Запада

09.11 / В Волгоград прибыл “Поезд Победы”

19.09 / «Корона» возвращается

04.11 / Сын Валентины Легкоступовой из-за смерти матери попал в клинику неврозов

06.12 / Жительнице США найти у себя COVID-19 в прямом эфире в TikTok помог кофе

06.08 / В Башкирии в частном доме найдено обезображенное тело мужчины

24.08 / Белорусский перелом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска