Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачева «убирала» конкурентов

Сергей Соседов раскрыл неизвестные ранее подробности закулисья российского шоу-бизнеса. Как отмечает музыкальный критик, Алла Пугачева достигла славы, «убирая» своих конкурентов.

Музыкальный эксперт Сергей Соседов не только участвует в различных талант-шоу в качестве члена жюри. Нередко журналисты берут интервью у критика, узнавая его точку зрения о тех или иных событиях жизни отечественного шоу-бизнеса. Его комментарии часто бывают достаточно жесткими, ведь в мире музыки эксперт уже много лет и знает «подноготную» развития музыкальной индустрии со времен Советского Союза.

Объектом его критических высказываний в последнее время стала Алла Пугачева. Примадонну отечественной эстрады журналист уже неоднократно обвинял не только в плохом вкусе, но и в отсутствии таланта. Несмотря на то, что ранее Сергей Соседов посвящал певице массу хвалебных отзывов, сейчас он отрицает ее заслуги. По мнению музыкального критика, успехи Пугачевой объясняются не выдающимися вокальными данными, а умением хорошо пиариться. Что же до конкурентов, то их главная звезда советской и российской музыки просто «убирала».

Соседов не отрицает, что сама Примадонна не могла физически «вырезать» других артистов из телеэфиров. Но, пользуясь авторитетом и связями, способствовала этому. Музыкальный эксперт с огромными познаниями в творческой жизни страны разных лет уверен, что Алла Пугачева могла легко попросить о подобном одолжении своих многочисленных знакомых в руководстве радио и телевидения. После ее вмешательства многих талантливых артистов попросту убирали из трансляций. Эти артисты могли составить серьезную конкуренцию Примадонне, потому она старалась любыми путями избавиться от них.

Между тем в комментарии к передаче «Ходят слухи» Соседов признал, что и сама Пугачева не раз была вырезана из эфиров шоу, в которых участвовала. В советское время творчество исполнительницы пришлось не по душе главе Гостелерадио Сергею Лапину. Чиновник считал популярную певицу недостойной главной сцены страны, а ее популярность казалась ему плебейской. И только любовь народа вынуждала все же оставлять номера Пугачевой в «Голубых огоньках». Теперь российским шоу-бизнесом заправляют своеобразные «кланы», продвигающие собственных протеже. Некогда всемогущая Примадонна же отошла от борьбы за место на эстраде, наслаждаясь спокойной жизнью в обществе молодого мужа и детей.