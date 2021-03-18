 

В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19

18.03.2021, 15:50, Новости дня
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За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).

«Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние 7 дней их количество возросло на 10. Всего институтом получено 1 923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».

Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.

«Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.

По данным ГИКЛ, из 1 923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1 068 случаев, составляют самые банальные, например, повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.

Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии с 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.



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