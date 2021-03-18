 

Синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы пылью из КНР

18.03.2021, 15:50, Новости дня
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Синоптики опровергли загрязнение воздуха Москвы песчаными и пылевыми бурями, которые отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана, заявив, что экологическая ситуация изменилась из-за облачности и слабого ветра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что «это невозможно», потоки воздуха «направлены с севера, не с юга, не с Ближнего Востока, не со Средней Азии, где все это наблюдается», передает РИА «Новости».

«Экологическая ситуация немного ухудшается только за счет подинверсионной облачности и слабого ветра, слабой турбулентности, перемешивания облачности, это всегда ведет к накоплению вредных примесей в нижнем пограничном слое», – отметил он.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова также отмечает, что загрязнение не могло быть связано с пылевыми бурями.

«Погоду у нас накануне определял гребень повышенного атмосферного давления и ветер был довольно слабый. При таких условиях у нас возможно накопление вредных примесей в утренние часы, но то, что оно не превышает никаких ПДК и так далее, не представляет угрозу – это совершенно точно. Потому что сейчас усиливается ветер, за счет конвективного перемешивания воздух естественным образом очищается. Это всегда бывает в условиях антициклона, облачности и при штилевой погоде», – сказала синоптик.

Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что Мосэкомониторинг зафиксировал 17 марта повышение концентраций взвешенных частиц РМ10 в атмосферном воздухе.

По мнению специалистов, одним из вероятных источников повышения концентраций РМ10 может являться пыление с подстилающей поверхности и трансграничный перенос почвенных частиц пыли, где наблюдаются пыльные бури. В последние дни сильные песчаные и пылевые бури отмечены в Саудовской Аравии и Катаре, Китае, южных и юго-восточных областях России, западных областях Казахстана.

Ранее желтый снег выпал в Ульяновске, в пресс-службе минприроды региона сообщили, что это могло произойти из-за песчаных бурь со стороны Китая.



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