 

Путин указал на необходимость поддержать молодых ученых в освоении приборной базы

18.03.2021, 15:50, Новости дня
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Молодым ученым необходимо оказывать поддержку в вопросах освоения современной научной приборной базы, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Действительно, нам нужно многое сделать для того, чтобы молодые исследователи были готовы работать на новой научной приборной базе», – цитирует президента ТАСС.

Глава государства отметил, что ученые в возрасте до 39 лет составляют 60% всех ученых в рамках программы мегагрантов. Соответствующую подготовку можно проводить как за рубежом, так и в российских научных центрах, отметил Путин.

«У нас даже целые отдельные программы создаются для поддержки именно молодых исследователей, молодых ученых», – подчеркнул он.

В РФ на данный момент создают 15 научных центров, в них планируется объединить возможности бизнеса, региональной исследовательской базы, местных администраций и федеральных научных учреждений. Это позволит нацелить исследователей на решение проблем субъектов страны, указал глава государства.

«Конечно, в таком месте как Крым и Севастополь исследование биологии южных морей – это естественное дело. Я знаю, что есть две заявки на участие в этой программе по созданию новых научных центров. Надеюсь, что это будет самым внимательным образом соответствующей конкурсной комиссией рассмотрено… Подумаем, что можно еще сделать дополнительно, чтобы вас поддержать», – подвел итог он.

Также президент в ходе встречи с общественностью в Крыму заявил, что подготовку к процедуре лицензирования медучреждений полуострова необходимо завершить в течение двух лет, чтобы жители региона могли получать медицинские услуги на должном федеральном уровне.



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