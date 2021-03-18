“Эта болезнь мне нужна, чтобы я отдохнула”. Жена Скичко заразилась коронавирусом

Жена главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Александра Скичко – украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила 18 марта в Instagram.

По словам Юрушевой, первым в их семье коронавирусом заразился ее сын Даниэль, а у дочери Натальи во время тестирования были выявлены антитела.

Юрушева отметила, что у нее симптомы заражения появились 15 марта, а на следующий день она сдала положительный тест на COVID-19.

“Я придумала себе историю, что эта болезнь мне нужна для того, чтобы я отдохнула, что-то переосмыслила, дочитала книги. Конечно, в первые дни это не совсем удавалось, потому что была температура, слабость и общее состояние не для развлечений. Но сегодня я уже чувствую себя намного лучше и настроена решительно”, – написала Юрушева.

Она сообщила, что уехала из Черкасс в Киев. О состоянии здоровья мужа Юрушева не уточнила.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

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