“Останови или заплати”. Ткаченко из-за локдауна обратился к властям Киева

Министр культуры Украины Александр Ткаченко раскритиковал 18 марта в Facebook решение Киевской городской государственной администрации (КГГА) об ужесточении ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

“Относительно объявленного локдауна в Киеве с 20 марта. Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта – однозначно, спорное решение. Напомню, именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санэпидемограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии COVID-19”, – написал министр.

По словам Ткаченко, принимая решение о локдауне, “нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки для культуры”.

“Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт – не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства, мы готовы помочь”, – заявил он.

Свой текст Ткаченко сопроводил картинкой с надписью: “КГГА, или останови, или заплати за локдаун”.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3937912029609703

О введении локдауна с 20 марта по 9 апреля включительно сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко. В столице, в частности, закроют кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ограничат проведение религиозных богослужений и массовых мероприятий.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 1092 новых случая COVID-19. Город находится в “оранжевой” карантинной зоне и лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело более 1,24 млн человек.

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