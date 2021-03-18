Илон Маск невольно подтвердил отсутствие американцев на Луне

Несмотря на неоднократные попытки Илона Маска, осуществить посадку на Луну его космической ракеты SpaceX никак не удается. Это ставит под сомнение правдивость аналогичной миссии в прошлом.

До сих пор у многих ученых вызывает сомнение факт высадки американцев на Луну в 1969 году. Основным доказательством того, что миссия была выполнена, называют баснословный бюджет, который был утвержден правительством США. В пересчете на сегодняшний курс это составляет около 152 млрд долларов.

Вызывает удивление, каким образом много лет назад без новейших космических разработок, достижений технического прогресса, без каких-либо чертежей, подробных деталей NASA удалось осуществить в принципе посадку астронавтов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что это означает только одно: нет и не было никаких научных разработок полета на Луну. Никаких чертежей или других данных от ученых-создателей миссии «Аполлон» не обнаружено, иначе Илон Маск с успехом повторил бы посадку.

На данное время не найдено достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали в пользу NASA и подтвердили бы факт высадки американцев на Луну в 1969 году, считают исследователи.

Источник: slovodel.com