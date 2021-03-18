Илон Маск невольно подтвердил отсутствие американцев на Луне
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Несмотря на неоднократные попытки Илона Маска, осуществить посадку на Луну его космической ракеты SpaceX никак не удается. Это ставит под сомнение правдивость аналогичной миссии в прошлом.
До сих пор у многих ученых вызывает сомнение факт высадки американцев на Луну в 1969 году. Основным доказательством того, что миссия была выполнена, называют баснословный бюджет, который был утвержден правительством США. В пересчете на сегодняшний курс это составляет около 152 млрд долларов.
Вызывает удивление, каким образом много лет назад без новейших космических разработок, достижений технического прогресса, без каких-либо чертежей, подробных деталей NASA удалось осуществить в принципе посадку астронавтов.
Многие эксперты сходятся во мнении, что это означает только одно: нет и не было никаких научных разработок полета на Луну. Никаких чертежей или других данных от ученых-создателей миссии «Аполлон» не обнаружено, иначе Илон Маск с успехом повторил бы посадку.
На данное время не найдено достаточных доказательств, которые бы свидетельствовали в пользу NASA и подтвердили бы факт высадки американцев на Луну в 1969 году, считают исследователи.
Источник: slovodel.com
Смотреть комментарии → Комментариев нет