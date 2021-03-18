Шоумен Иван Ургант высказался о введении в Европе «COVID-паспортов»

В Европе на фоне пандемии коронавируса намерены ввести так называемые COVID-паспорта. Российский шоумен Иван Ургант высказал свое мнение по этому поводу, напомнив цитату из стихотворения Владимира Маяковского.

В программе «Вечерний Ургант» ее ведущий нередко обговаривает самые острые темы жизни общества. В эфире одной из последних передач Иван Ургант поделился своими размышлениями относительно попыток ввести в Европе особые «паспорта» для тех, кто уже вакцинировался от коронавируса или имеет антитела.

Потребность в такого рода документах возникла для того, чтобы позволить избежать ограничений людям, уже привитым от COVID-19. Из-за того, что недуг не удалось остановить на этапе его первой волны, многие государства принялись за разработку собственных препаратов для вакцинирования населения. Сейчас ряд стран уже имеют действенные препараты и начали прививать своих граждан. Для того чтобы люди, которые прошли вакцинацию, не были ограничены в своем передвижении, было предложено создать специальные паспорта.

Однако, по мнению Ивана Урганта, такие документы, удостоверяющие личность гражданина и наличие у него всех нужных прививок, не принесут пользы. Артист предложил применять такие документы разве что для оформления микрокредитования. Шоумен процитировал знаменитые строчки советского поэта Владимира Маяковского «Я достаю из широких штанин».

Стоит отметить, паспортизация такого рода в Европейском союзе пока не началась. Более того, не европейские политики и общественные деятели поддерживают данную инициативу. Если же кампания с введением документа будет реализована, то его владельцы смогут свободно и без лишних обследований или сборов дополнительных справок перемещаться по Европе. Как пишет «Ньюинформ», обладатели таких COVID-паспортов могут получить возможность путешествовать по некоторым другим странам мира.

Источник: newinform.com