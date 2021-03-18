Гоген Солнцев рассказал о том, как невольно опозорился и пережил «сердечный приступ»

Гоген Солнцев пояснил своим фанатам о том, как пережил «маленький сердечный приступ». Оказалось, в жизни шоумена был момент, когда он невольно опозорился, представ перед публикой в самом неожиданном облике.

Как и многие другие отечественные звезды шоу-бизнеса, Гоген Солнцев активно ведет профили в социальных сетях. На страницах своих аккаунтов он делится подробностями своей жизни и творческими достижениями. В одной из своих публикаций в Instagram артист пояснил о случае, когда он невольно опозорился.

Инцидент, приведший Гогена Солнцева к небольшому «сердечному приступу», случился во время его участия в одном из шоу. Готовясь к выходу к зрителям, артист находился в своей гримерке, переодеваясь и обновляя грим. При этом от остальных участников и других сотрудников он был отделен всего лишь ширмой. Именно она стала причиной конфуза, когда по какой-то причине откатилась назад, причем сам Солнцев это не сразу заметил, увлекшись работой. Однако этого не могли не заметить люди, находившиеся с ним в одном зале, ведь артист предстал перед ними в стиле «ню».

Этот случай Солнцев до сих пор вспоминает как самый неловкий в его жизни. В то время у него буквально заболело сердце. В своей публикации артист попросил своих фолловеров поделиться историями из своей жизни, после которых им было стыдно.

Стоит отметить, Солнцев нередко попадает в различные эпатажные ситуации, о которых потом говорит вся страна. Свою известность бывший участник «Дома-2» получил после данного шоу и его знаменитой реплики «Адвокат», ставшей мемом. Также в последнее время шоумен стал частым гостем студии Андрея Малахова, где обсуждаются отношения артиста с его пожилой супругой, 66-летней Екатериной Терешкович.

Источник: inforeactor.ru