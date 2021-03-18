 

Названы регионы России с самым большим количеством вакансий

18.03.2021, 15:02, Разное
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Специалисты Роструда составили рейтинг регионов России по количеству доступных вакансий. Выяснилось, что работу легко найти не только в столице.

Однако первое место всё же заняла Москва с более чем 137 тысячами свободных рабочих мест. На втором месте оказалась Московская область с 68 тысячи вакансий, а замыкает тройку лидеров Красноярский край с 65 тысяч мест. В топ-10 также вошли Приморский край, Ростовская, Амурская и Нижегородская области и Республика Татарстан, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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