Путин пообещал организовать отпускной сезон в соответствии с санитарными требованиями

Летний сезон отпусков в РФ будет организован в соответствии с требованиями санитарных врачей, сообщил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в честь седьмой годовщины воссоединения регионов с Россией.

«Мы будем строить и летнюю отпускную кампанию, будем развивать туризм внутренний», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей», – добавил президент.

Путин отметил, что организация детского отдыха будет строится, исходя именно из санитарных требований. «Будем стараться сделать это как можно быстрее в тот каникулярный период, который наиболее оптимален для отдыха детей, для их оздоровления», – сказал он, добавив, что для отдыха детей будут использованы возможности и красоты Крыма и Севастополя.

Результаты опроса фонда «Общественное мнение» свидетельствуют, что больше половины россиян (55%) поехали бы отдыхать по России.

Напомним, продажа туров по РФ с кешбэком началась в ночь на 18 марта, россияне смогут отправиться в путешествие до 30 июня.