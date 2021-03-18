ВОЗ заявила о необходимости не разлучать мать и новорожденного при COVID-19

При этом, ВОЗ ссылается на исследование, опубликованное в журнале The Lancet, в котором подчеркивается огромная важность обеспечения тесного контакта матери и ребенка после рождения, особенно для детей, родившихся недоношенными или недостаточным весом.

Изоляция подвергает новорожденных повышенному риску осложнений и летальных исходов, особенно в бедных странах с высоким уровнем младенческой смертности. В глобальном опросе поставщиков медицинских услуг для новорожденных из 62 стран две трети респондентов сообщили, что не разрешают зараженным женщинам контактировать с детьми, а четверть опрошенных запрещает грудное вскармливание даже матерям, у которых не подтвержден коронавирус.

Постоянный контакт «кожа к коже» и грудное вскармливание может спасти до 125 тысяч жизней детей даже при условии, если у их матерей подтвержденный COVID-19, считают специалисты ВОЗ. Исследование показало, что нахождение рядом с матерью снижает смертность недоношенных детей или с недостаточным весом на 40%, вероятность гипотермии — более чем на 70%, риск заражения опасными инфекциями — на 65%.

– Перебои с оказанием медицинских услуг во время пандемии серьезно повлияли на качество поддержки наиболее уязвимых детей, в том числе на жизненно необходимый контакт с родителем, — заявил директор по материнству ВОЗ доктор Аншу Банерджи (Anshu Banerjee). Он также предупредил, что многолетние достижения в сокращении детской смертности будут перечеркнуты, если органы здравоохранения не будут уделять должное внимание поддержке матерей и новорожденных.

Эксперты рекомендуют дать возможность матерям с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находиться в одном помещении с ребенком после родов, брать его на руки и кормить грудью. Разумеется, при соблюдении всех необходимых мер профилактики — носить маску, мыть руки и проветривать помещение.

При этом сохраняется риск заражения коронавирусом и даже неонатальной смерти, однако в большинстве случаев новорожденные переносят инфекцию легко или бессимптомно. По оценкам ВОЗ, вероятность инфицирования может привести к менее чем 2 тысячам летальных исходов среди младенцев, однако преимущества отказа от разлучения матери и ребенка значительно перевешивают эти риски. По последним данным COVID-19 у беременной женщины повышает вероятность преждевременных родов, поэтому забота о недоношенных детях сейчас важна как никогда, считают ученые.

Отметим, что об опасности изоляции новорожденного от матери некоторые эксперты заявляли еще в самом начале пандемии, когда не было никаких данных о влиянии коронавируса на беременных и детей. Профессор акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Северной Каролины Элисон Стубе (Alison Stuebe) сообщила, что что младенцы, которые сразу после рождения лишились «кожа к коже» со своими матерями имеют более высокие частоты сердечных сокращений и дыхания и более низкий уровень глюкозы в крови. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск развития серьезных респираторных инфекций у детей, включая пневмонию.