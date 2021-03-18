 

“Проявил слабость”. Шукшина высказалась о вернувшемся из Канады в РФ Серебрякове

18.03.2021, 14:18, Новости дня
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Российская актриса Мария Шукшина 17 марта в комментарии телеканалу “Царьград” заявила, что ее коллега Алексей Серебряков, вернувшийся из Канады в РФ, проявил слабость. 

“Мне сложно это комментировать, потому что он мой партнер по нескольким фильмам. Но пару слов я могу сказать. Во-первых, он русский человек до глубины души, до кончиков ногтей. И он с болью и состраданием смотрит на все, что происходит в нашей стране”, – заявила она.

Шукшина отметила, что Серебряков, как и многие, “не выдерживают”.

“Для меня отъезд из страны любимой – это проявление слабости. Все-таки, жить в нашей стране действительно тяжело, и все хотят для своих детей лучшего. Но то, что, мы видим, сейчас происходит в Европе и в Америке, и то, что люди возвращаются оттуда потоком из-за рубежа, в том числе Леша с семьей вернулся из Канады, это правильное решение, я его очень поддерживаю”, – заверила она.

17 марта стало известно, что Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады.

Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения.

“Я уехал в Канаду не потому, что там комфортней и сытнее. А потому что, во-первых, там в два раза дешевле жить. И, во-вторых, чтобы мои дети расширили горизонты. Чтобы они увидели: мир большой. В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым”, – говорил он в интервью kp.ru в 2019 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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