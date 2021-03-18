 

Нардеп Бондар: Зеленский требует от Шмыгаля закрыть преступный импорт тока из России и Беларуси

18.03.2021, 14:18, Новости дня
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Президент Владимир Зеленский выступил за остановку импорта электроэнергии из России и Беларуси, сообщил народный депутат от “Европейской солидарности”, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондар. Он опубликовал в своем Facebook ответ главы государства на депутатский запрос по этому поводу.

“Поддерживаю предложение по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Денису Шмигалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и ввести комплекс действенных мер”, – сказано в ответе президента.

Бондар отметил, что ожидает такого решения от правительства на ближайшем заседании.

“Зеленский требует от [премьер-министра Украины Дениса] Шмыгаля закрыть преступный импорт тока из России и Беларуси. И в ответ на мое обращение обещает на ближайшем заседании СНБО поднять вопрос закупки электричества у страны-агрессора и ее пособника. Или это ожидание звонка от [президента США Джо] Байдена повлияло, или на Банковой наконец-то поняли последствия позорной торговли с оккупантом. Так или иначе, Шмыгаль должен на ближайшем заседании правительства остановить закупку тока у оккупантов”, – прокомментировал политик полученный от президента ответ.

https://www.facebook.com/myhajlo.bondar/posts/2863022670577699

1 февраля на сайте НЭК “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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